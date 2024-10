Calciomercato, Pulcinelli: ‘Gori vuole solo l’Ascoli, ma va in prestito alla Reggina’

Insieme a Santander, la Reggina è pronta ad abbracciare anche il giovane e forte attaccante Gori, lo scorso anno al Cosenza ma di proprietà della Fiorentina. Una trattativa che ha vissuto di alti e bassi e con una coda sorprendente, come racconta il presidente dell’Ascoli Pulcinelli al Corriere dello Sport. Dichiarazioni riprese da picenotime.it:

Pulcinelli: “Sono amareggiato”

“Gori? Era tutto fatto con il ds della Fiorentina Pradè, visto che il calciatore vuole solamente l’Ascoli, idem il suo procuratore Pastorello. Ma ho scritto e parlato con Joe Barone per due volte. Prima mi ha chiesto 2 milioni, cifra a dir poco esagerata, per comprare il cartellino di Gori poi ieri mattina mi ha detto che andrà in prestito alla Reggina. Il tutto sembra avere il sapore di una vendetta personale, perchè noi ad Ascoli prendemmo in squadra, su richiesta del padre, il figlio di Barone, Giuseppe, che però non trovò spazio. Che dire? Sono molto amareggiato per questi modi di fare, ad essere cornuti e mazziati non piace a nessuno…”.