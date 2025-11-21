Calciomercato Reggina: è la giornata di Fofana? Serve anche l’attaccante

La Reggina sta per ufficializzare un nuovo colpo di mercato. Dopo l’arrivo di Desiato e la partenza di Correnti, è il momento del centrocampista Fofana. Il giocatore, fortemente voluto da mister Torrisi, rappresenta una mossa importante per rinforzare una zona di campo che, finora, ha mostrato diverse lacune in questa prima parte di stagione.

Muscoli e corsa a centrocampo

Fofana, che arriva con un carico di esperienza e fisicità, andrà a colmare vuoti di un centrocampo che, nonostante i buoni propositi, ha faticato a dare continuità e solidità nelle prime giornate di campionato. La società ha inteso confermare quel trio (Barillà, Laaribi, Porcino) che lo scorso anno soprattutto nel girone di ritorno ha fatto la differenza, ma che in questo nuovo campionato ha reso decisamente al di sotto delle attese. Con il suo arrivo, mister Torrisi intende portare robustezza, corsa e soprattutto quella fisicità che è mancata finora.

Fofana non sarà l’unico rinforzo

Nonostante l’arrivo di Fofana, sembra che la Reggina non si fermerà qui. Il centrocampo potrebbe essere ancora oggetto di interventi, con la dirigenza amaranto che sta lavorando per aggiungere ulteriori risorse. Allo stesso tempo l’attenzione è rivolta anche all’attacco, dove si cerca una figura che possa sostituire Montalto.

A tale proposito la dirigenza ha avviato sondaggi con diversi club. Tuttavia, nonostante i numerosi contatti, al momento non si è riusciti a sbloccare alcuna trattativa. In particolare, i club sembrano restii a cedere i propri attaccanti in questo periodo, facendo slittare ogni possibile operazione a dicembre quando si riaprirà il mercato. Speriamo non sia troppo tardi.

Così si era espresso Torrisi dopo l’addio di Montalto. “Stiamo lavorando sull’arrivo di un nuovo attaccante, è una priorità ma questo non significa fretta, quindi errore, ma elementi funzionali al progetto e alla Reggina. Non inseguiamo i nomi e poi sapete bene che serve gente che abbia voglia di vincere, che ha già vinto, con ambizioni che sappia gestire anche pressioni che possono arrivare nell’indossare questa maglia“.