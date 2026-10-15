Calciomercato Reggina: in arrivo un altro esterno offensivo?

Un occhio al campionato, con la necessità di rialzare immediatamente la testa dopo gli ultimi risultati deludenti, e un altro al mercato. La Reggina continua a guardarsi intorno alla ricerca di nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo e regalare a mister Marchionni ulteriori alternative.

Secondo quanto riferito dai colleghi di SerieD24, la società amaranto sarebbe interessata a Donato Distratto, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Barletta. Un’operazione che potrebbe portare a Reggio Calabria un giovane già capace di mettersi in evidenza nel campionato di Serie D. Sul giocatore c’è anche la Vibonese.

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Distratto ha vestito la maglia dell’Enna, durante la quale ha messo in mostra qualità offensive e una buona confidenza con il gol. Nel bilancio indicato per la passata stagione figurano 12 reti e due assist, numeri che ne hanno acceso i riflettori e favorito il successivo passaggio al Barletta.

C’è poi una curiosità che lega il possibile nuovo acquisto alla Reggina. Donato è infatti il fratello di Francesco Distratto, già in amaranto nello scorso campionato poi trasferitosi alla Cavese che lo ha girato in prestito alla Nissa, squadra che gli amaranto affronteranno proprio domenica.

La Reggina, dunque, prova a muoversi sul mercato anche se la necessità più immediata sembrerebbe quella riguardante la ricerca di una punta centrale, visto il rendimento attuale di Magrassi e Jallow dal punto di vista realizzativo. Tranne che non si stia decidendo di modificare l’assetto tattico.