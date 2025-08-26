City Now

Calciomercato: la Reggina cede Simonetta. Sarà avversario degli amaranto

Il giovane 2006 va via a titolo definitivo

26 Agosto 2025 - 16:38 | Redazione

reggina allenamento sant agata simonetta

Una cessione già programmata quella del giovane Simonetta che, dopo aver effettuato l’intera preparazione con la Reggina e partecipato poco o nulla a tutti gli allenamenti congiunti, adesso si trasferisce alla Vigor Lamezia:

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la Vigor Lamezia per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Pietro Simonetta.

Il club ringrazia Pietro per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

