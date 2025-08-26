Calciomercato: la Reggina cede Simonetta. Sarà avversario degli amaranto
Il giovane 2006 va via a titolo definitivo
26 Agosto 2025 - 16:38 | Redazione
Una cessione già programmata quella del giovane Simonetta che, dopo aver effettuato l’intera preparazione con la Reggina e partecipato poco o nulla a tutti gli allenamenti congiunti, adesso si trasferisce alla Vigor Lamezia:
Il comunicato
“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la Vigor Lamezia per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Pietro Simonetta.
Il club ringrazia Pietro per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.