Baggio, Totti e non solo. Operazione Nostalgia annuncia una sorpresona

Si contano i giorni per l’atteso appuntamento con il raduno di Operazione Nostalgia, in programma il 6 settembre allo stadio Granillo di Reggio Calabria.

In campo scenderanno quaranta campioni del passato, tra cui fuoriclasse assoluti come Roberto Baggio e Francesco Totti, diversi ex campioni del mondo e una folta rappresentanza di ex giocatori della Reggina. Un mix che promette spettacolo e forti emozioni per i tifosi.

Ma non è tutto. Gli organizzatori hanno deciso di tenere alta l’attenzione fino all’ultimo: i due nomi mancanti della lista verranno svelati direttamente allo stadio, mezz’ora prima del fischio d’inizio. Nel frattempo, attraverso piccoli indizi lanciati sui social, è partita la caccia all’identità dei misteriosi ospiti.

La fantasia dei tifosi si è subito scatenata e in molti sperano nella presenza di Alessandro Del Piero, soprattutto dopo che è stato evocato il profilo di un campione del mondo dal ruolo offensivo. E poi chi “…ha lasciato un segno profondo con la maglia della Reggina…”. Anche qui si prova a indovinare e molti scrivono: Nakamura.

Quel che è certo è che la risposta del pubblico sta superando ogni aspettativa: la prevendita dei biglietti vola e si prevede di superare ampiamente la quota dei 10.000 spettatori. Un segnale chiaro dell’attesa che circonda un evento capace di riportare in campo i grandi nomi del calcio e di trasformare il Granillo in un palcoscenico di ricordi e passione.