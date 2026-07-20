Calciomercato: il primo acquisto del Sambiase è un ex centrocampista della Reggina

Era arrivato alla Reggina la scorsa estate come uno dei possibili protagonisti della stagione, fortemente voluto dall’allora tecnico Bruno Trocini. Praticamente non ha mai trovato spazio in squadra e ancora ci si chiede perchè, tranne qualche rarissima apparizione. Come quella in Coppa Italia contro il Sambiase con quella conclusione che provocò l’autorete e il successivo passaggio del turno a vantaggio degli amaranto. Poi il trasferimento alla Lucchese in Eccellenza dove ha conquistato la promozione. Adesso tornerà a giocare nel girone della Reggina da avversario, essendo stato il primo acquisto del Sambiase.

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Il comunicato

“Centrocampista classe 1997, nato a Torino ma di nazionalità albanese, inizia la sua carriera proprio nel settore giovanile granata, con cui vince il campionato primavera nella stagione 2014/2015. La prima esperienza “tra i grandi” è in C al Tuttocuoio poi, sempre in Lega Pro, Zenuni ha vestito le maglie di Viterbese, Teramo, Virtus Francavilla e Potenza (per un totale di oltre 200 presenze). Con la sua nazionale, invece, il nuovo acquisto giallorosso ha partecipato agli Europei Under 19 nel 2014, segnando una doppietta contro il Galles, e successivamente convocato con l’Under 21 per l’Antalya Cup.

Nell’ultima stagione si è diviso tra Reggina (titolare nella gara di coppa contro il Sambiase al D’Ippolito e decisivo per il passaggio del turno degli amaranto con l’autogoal procurato sul finire del primo tempo) e Lucchese, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza”.