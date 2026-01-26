Calciomercato: il Savoia arriva al Granillo con un nuovo attaccante

C’è grande attesa per la sfida di domenica al Granillo tra la Reggina e il Savoia. I campani, dopo il pareggio strappato nei minuti di recupero contro l’Enna, piazzano un nuovo colpo in attacco.

Il comunicato

“Il Savoia 1908 FC comunica l’ingaggio di Daniel Nussbaumer, attaccante centrale classe 1999.

Nato il 13 gennaio 1999 a Dornbirn (Austria), Nussbaumer è una prima punta mancina di grande struttura fisica.

Arriva dallo Schwarz-Weiß Bregenz (Serie B austriaca). In carriera ha vestito anche le maglie di SCR Altach (Bundesliga austriaca) e Admira Wacker, oltre a maturare una significativa esperienza internazionale in Portogallo, dove dal 2021 al 2025 ha giocato in Segunda Liga con l’Académico de Viseu, distinguendosi per continuità e qualità realizzative.

Calciatore stimato a livello internazionale per le sue qualità tecniche e umane, Daniel ha scelto l’Italia e il Savoia 1908 FC, convinto dalla serietà del club, dall’ambizione del progetto e dalla straordinaria passione della tifoseria torrese.

L’operazione è stata conclusa con successo grazie alla collaborazione con l’agenzia Cisco, tra le più prestigiose realtà mondiali nel management dei calciatori professionisti”.