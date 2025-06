Calciomercato: Maggio e Bonacchi potrebbero restare in serie D

Siamo alle primissime battute per quello che riguarda il calciomercato soprattutto per i dilettanti. Il Siracusa è la squadra che ha conquistato il primo posto nel girone I, riuscendo a prelavere sulla Reggina di un solo punto, esultando all’ultima giornata di un campionato molto combattuto.

Leggi anche

Per la costruzione di una squadra che possa competere tra i professionisti, non tutto il gruppo verrà confermato e circolano già da qualche giorno i primi possibili movimenti in uscita. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, l’ex Reggina Bonacchi è nel mirino della Nocerina, altra compagine delusa dopo l’ennesimo tentativo di promozione, mentre l’attaccante Maggio interesserebbe alla Nissa.