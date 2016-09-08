Caletta Rovaglioso di Palmi tra le 10 spiagge più belle
La Caletta Rovaglioso di Palmi, sulla Costa Viola, all'ottavo posto nella classifica delle spiagge più belle d'Italia stilata da Travel365
08 Settembre 2016 - 15:22 | di Redazione
Travel365 ha stilato una classifica delle migliori spiagge italiane.
Tra queste, all’ottava posizione, troviamo la Calabria con la stupenda Rovaglioso Palmi: una spiaggia di scogli, premiata anche tra le 17 spiagge del concorso indetto da Legambiente “La più bella sei tu”.
Un vero e proprio paradiso della Costa Viola, da poco accessibile a tutti, grazie ai lavori di rifacimento della stradina che conduce alla Caletta di scogli.
Ecco la classifica completa delle 10 spiagge più belle d’Italia per Travel 365:
10 – Baia dei Saraceni, Finale Ligure (Liguria)
9 – Cala Violina, Scarlino (Toscana)
8 – Caletta Rovaglioso, Palmi (Calabria)
7 – Spiaggia di San Vito, San Vito lo Capo (Sicilia)
6 – Cala Goloritze, Baunei (Sardegna)
5 – Scala dei Turchi, Realmonte (Sicilia)
4 – Cala Rossa, Favignana (Sicilia)
3 – Su Giudeu, Domus de Maria (Sardegna)
2 – Marina di Camerota, Camerota (Campania)
1 – Spiaggia dei Conigli, Lampedusa (Sicilia)
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