Elezioni Calabria 2020. Callipo: ‘Tanti auguri a Jole Santelli. Buon lavoro’

Arrivano le prime dichiarazioni di Pippo Callipo, a seguito dei primi risultati delle proiezioni.

“Abbiamo visto le prime proiezioni. Abbiamo visto che la signora Santelli è abbondantemente in testa. Sarà il prossimo presidente della Regione Calabria. Le faccio tanti auguri e le auguro un buon lavoro. Insieme al PD abbiamo lavorato molto per i calabresi, che hanno scelto però la coalizione di centrodestra. Non si è creduto ad una rivoluzione ed un cambiamento che avevamo promesso.”