Marco Calvani è entusiasta in conferenza stampa: “Ottima partita dei miei giocatori che hanno dato tanto, quasi tutto il loro potenziale. Ringrazio nuovamente e pubblicamente lo straordinario dott. Calafiore per l’impeccabile disponibilità nei confronti dei ragazzi.

Dal punto di vista agonistico abbiamo dato quasi il massimo, ottimo attacco, ottima difesa, abbiamo dei margini di miglioramento. Abbiamo dimostrato tanto, ricordiamo che giocavamo contro la seconda della classe. I primi due quarti impeccabili davvero, poi abbiamo subito troppo.

Grande l’apporto di Lorenzo Caroti, spesso i giocatori non vanno a referto con grandi numeri però sono indispensabili per la squadra. Unica nota stonata, qualche tiro libero sbagliato di troppo. Sottolineo ancora una volta come la vittoria sia di gruppo, abbiamo scelto ad inizio campionato giocatori che si impegnassero per la squadra e non per lo score personale. Tutti hanno e stanno rispondendo a questa linea intrapresa insieme al Presidente Monastero.”

Foto di Maurizio Polimeni