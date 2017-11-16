Campionati di pattinaggio: la premiazione degli atleti calabresi
Domenica 19 novembre alle 10.30 nella sede del CONI si premiano gli atleti calabresi che hanno rappresentato la regione ai Campionati di pattinaggio 2017
16 Novembre 2017 - 14:57 | di Eva Curatola
Domenica 19 Novembre alle ore 10:30 alla sede del CONI (via dei Correttori, parallela del corso Garibaldi, altezza piazza Duomo) si svolgerà la Premiazione degli atleti Calabresi che hanno rappresentato la propria regione ai Campionati Nazionali ed Internazionali 2017 di pattinaggio.
Nell’occasione, sarà premiata anche la Società Calabria di Emilia Labate.
Si invitano tutti gli atleti ed allenatori a partecipare all’evento e a ritirare tutti insieme il premio dedicato alla squadra.
Gli atleti premiati saranno:
Gattuso Martina
Ferraro Maria Antonietta
Vadala’ Caterina
Surace Laura
Quartuccio Laura
Malaspina Gaia
Libri Federica
Foti Giorgia
Sergi Irene
Pellegrino Carla
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