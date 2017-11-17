Premiazione atleti calabresi ai campionati di pattinaggio
Domenica 19 novembre la sede del CONI ospita la premiazione degli atleti calabresi dei campionati di pattinaggio 2017, con un riconoscimento alla Società Calabria
17 Novembre 2017 - 18:32 | di Vincenzo Comi
Domenica 19 Novembre alle ore 10:30 presso la sede del CONI (via dei Correttori, parallela del corso Garibaldi, altezza piazza Duomo) si svolgerà la Premiazione degli atleti Calabresi che hanno rappresentato la propria regione ai Campionati Nazionali ed Internazionali 2017 di pattinaggio. Nell’occasione, sarà premiata anche la Società Calabria di Emilia Labate.
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