Campionato Italiano Slalom, Denisi: ‘Vi aspettiamo a Gambarie’

Ispezione del percorso in compagnia del direttore di gara Massimo Minasi, per l’organizzatore della prima tappa del campionato italiano slalom, che aspetta una risposta massiccia per lo start tricolore del 27 aprile. Hotel, appartamenti e Bed and Breakfast, quasi presi d’assalto.

Restava il dubbio relativo all’ assicurazione, ma è stato superato nelle scorse ore anche quel balzello. La scuderia Piloti per Passione è pronta ad accogliere un buon numero di piloti per la prima attesissima tappa della Top Class della guida con le postazioni, lo slalom fra Mannoli e Gambarie del 26/27 aprile 2025.

Sono stati quasi 100 gli iscritti nella prima edizione tricolore del 2024 ed oggi si spera di raggiungere e perché no superare questo tetto, visto l’altissimo gradimento registrato dai piloti che non avevano mai corso su questo eccezionale percorso di 3 km annegato nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, con caratteristiche tecniche, paesaggistiche e di offerta di servizi, che lo rendono fra i più interessanti e completi del circus a tre colori.

Asfalto perfetto, pannelli di indicazioni e distanza curve permanenti ed ancora tornanti, curvoni, rettifili e varianti entusiasmanti, rendono questo percorso un distillato di guida irrinunciabile per chi lo conosce bene e ne tramanda puntualmente agli altri la sua bellezza.

Il bellissimo e verdeggiante contesto offre inoltre strutture ricettive di buon livello e la possibilità di portarsi a Reggio Calabria o nella celebre perla marina di Scilla in soli venti minuti di auto, grazie anche alla nuova strada Gallico-Gambarie, consentendo cosi alle famiglie forestiere a trasformare la gara pure in un momento di turismo e relax.

La parte di SS184 che ospita la gara del Campionato Italiano Slalom per la seconda volta, è non solo la metà del percorso della storica Santo Stefano-Gambarie e già da se’ basterebbe da solo questo aspetto per giustificare la trasferta, ma anche la strada con più eventi a motore al mondo nel dopoguerra. La sua quota show quindi, è corroborata dalla storia e non dalle campanilistiche sensazioni.

Così Giuseppe Denisi, al timone della Scuderia Piloti per Passione:

“Per noi le corse sono sempre state un affare di cuore e non di tasca. Ogni anno ci rimettiamo tanti quattrini perché da noi, si sa, gli sponsor sono quasi una chimera e le istituzioni spesso sono poco presenti a livello finanziario, ma questo non ci toglie affatto voglia e slancio per confezionare un’altra gara nel nostro meraviglioso Aspromonte, al meglio di come possiamo. Le recensioni dei piloti sono la nostra benzina per porci come obiettivo un’altra grande due giorni, da trascorrere insieme.

Vi aspettiamo a Gambarie per accendere il Tricolore del 2025”.

di Francesco Romeo

addetto stampa “Piloti per Passione”