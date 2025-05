Campo Coni chiuso, Latella: ‘Le alternative per gli atleti in due punti della città’

Sull’impiantistica sportiva, dopo una lunga fase di stallo, adesso si stanno sbloccando una serie di situazioni. Già raccontato della inaugurazione del campo di Ciccarello e in attesa che vengano completati Pellaro e Catona, procedono in maniera spedita i lavori sulla palestra collocata davanti al Liceo Scientifico Volta, ormai in fase di completamento. Abbiamo interpellato il delegato allo Sport Giovanni Latella sulla struttura e soprattutto sulle alternative per i frequentatori del Campo Scuola Coni, chiuso da lunedi 5 maggio per la sua riqualificazione: “Per quello che riguarda la palestra vicino al Liceo Volta, dopo la parte strutturale adesso si sta procedendo con la copertura, possiamo dire che si è in fase di completamento“.

“Il Campo Scuola Coni da ieri è chiuso per lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’impianto, partendo dalla pista, poi spogliatoi e tutto quello che c’è all’interno, si punta alla modernizzazione. La struttura rimarrà chiusa per diversi mesi.

Per il lancio del peso, del martello, salto in alto, giavellotto, stiamo lavorando per mettere a disposizione degli atleti nella zona di Gallina, vicino l’ex Falcotà Universitaria di Agraria, un terreno dover poter svolgere questo tipo di attività. Metteremo a disposizione anche il campo di baseball per gli amanti della corsa”.