Ultimo, il colonnello dei Carabinieri artefice di clamorose operazioni investigative, torna in una nuova miniserie, in onda su Canale 5 il 19 e il 20 dicembre in prima serata. Un nuovo capitolo della saga, che vede anche il ritorno di Raoul Bova nei panni del protagonista. “Caccia ai Narcos”, il titolo dei due episodi, che portano la firma di Alexis Sweet e trattano un tema di stretta attualità: le rotte del narcotraffico a livello internazionale, in particolare quelle che portano la cocaina prodotta in Sudamerica sulle piazze di spaccio europee.

In Ultimo 2.0 ad affiancare Raoul Bova (storicamente è il portavoce del vero Ultimo), c’è un cast internazionale (tra cui Nerea Barros dalla Spagna, Ruben Zamora dal Messico, Josè Dammert dal Perù) abbinato ad un cast italiano di nuovi volti poco visti in tv ma molto interessanti. Tra questi c’è anche l’attrice di origini reggine Giusy Lo Schiavo.

Giusy Lo Schiavo, l’attrice di Taurianova

Nata a Polistena, l’attrice in realtà e di Taurianova, paese distante pochi chilometri e nel quale vivono i genitori. Giusy ha frequentato l’università di Roma “La Sapienza” laureandosi in “Letteratura Musica e Spettacolo”, per poi diplomarsi all’accademia d’arte Drammatica Cassiopea Teatro Sperimentazione nel 2012.

Tra i numerosi spettacoli teatrali nei quali ha preso parte ci sono “Ifigenia: il gioco”, al teatro Petrolini di Roma (2014), poi “Le figlie di Magdalene”, al Teatro Sala Uno di Roma (2012); “Chat Room”, al teatro Piccolo Eliseo(2011); “Il Condominio” con la regia e la produzione della Compagnia Del Gaudio, finalista al premio “Buco nel sipario 2011” e poi ancora “Ciechi” al Piccolo Eliseo.

Il ruolo di Giulia e le origini calabresi di Raoul Bova

Nella serie di Canale 5, Giusy interpreta Giulia, un personaggio tenace e combattivo, nella squadra creata dal protagonista “Ultimo” che lo vedrà impegnato in una lotta contro i narcotrafficanti messicani. Da ricordare come anche Raoul Bova, protagonista della serie, ha origini calabresi grazie al padre nato a Roccella Jonica.