Stati Generali FI, l’attacco di Cannizzaro: ‘Calenda, ma chi ti ha mai visto in Calabria?’

“Campo largo, campetto, qualcuno che era con noi pensava che c’era un momento di difficoltà e ha subito cambiato indirizzo. Andate via stasera dalla coalizione di centro-destra!”

L’onorevole Francesco Cannizzaro è un fiume in piena e dal palco degli Stati Generali di Forza Italia, si rivolge direttamente a Carlo Calenda:

“Calenda, ma chi ti ha mai visto in Calabria? Ma chi sei? E cosa rappresenti per la Calabria? Andate a Roma! E suggerisci ai tuoi camerieri regionali di andarsi a trovare un lavoro perché non faranno più i consiglieri regionali. E allora, Roberto, permettimi in conclusione di dire: pronti, prontissimi alla conquista della Regione, ma soprattutto, subito dopo, la conquista del Comune di Reggio Calabria”.

Leggi anche