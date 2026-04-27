Cannizzaro: ‘Sulla Reggina ho le idee chiare per come realizzare quel sogno…’

Nel giorno dell’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato a sindaco Francesco Cannizzaro, tra i tanti argomenti trattati il parlamentare reggino ha parlato anche di Reggina: “Dico a chi ha auspicato in questi anni che la Reggina può anche stare 10 anni in Serie D, vi dico: andatevene a quel paese, noi ci candidiamo a far diventare Reggio Calabria una città di serie A e per la Reggina vi posso assicurare che il candidato sindaco, il sottoscritto, ha già le idee chiare per come realizzare questo sogno della città per far sì che la Reggina possa diventare e possa ritornare nella massima serie per come merita, la Reggina e Reggio Calabria“.

Poi parlando più in generale di sport: “Reggio deve diventare la città dello sport. Bisogna dare più dignità agli impianti sportivi, alle associazioni sportive che mai hanno visto l’amministrazione supportare le loro attività. Dietro queste associazioni ci sono bambini, ragazzi e famiglie. Grazie alla Reggio Bic siamo campioni d’Europa, l’unica realtà in Calabria. Penso alla Domotek che ci sta regalando grandi emozioni, avrete sempre il sindaco al vostro fianco. Il kite a Pellaro, posto unico al mondo e questi incapaci non sono stati capaci di realizzare neanche una rampa di lancio. E poi la Viola, deve tornare ai fasti di un tempo, faremo di tutto affinchè possano tornare ai massimi livelli”.