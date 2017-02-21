Il cantante Sergio Sylvestre al Porto degli Ulivi

Nato a Los Angeles da madre messicana e padre haitiano, nel 2012 ha visitato il Sud Italia e in particolare il Salento come turista e, dopo il viaggio, ha deciso di trasferirsi a Lecce, diventando il cantante del Samsara Beach, noto locale di Gallipoli. Stiamo parlando di Sergio Sylvestre, celebre cantante ch tra il 2015 e 2016 ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nella Squadra Blu capitanata da J-Ax e Nek e nella finale del 25 maggio 2016 ha conquistato la vittoria del talent show con il 61% dei voti battendo Elodie.

Il mini live al Porto degli Ulivi

Sylvestre farà tappa in Calabria, al centro Commerciale Porto degli Ulivi (Località Sandalli, Strada Statale 111 Rizziconi) sabato 4 marzo alle 16:30 e si esibirà in un mini live, per poi dedicare il suo tempo ai tanti fan, con i quali scatterà foto e firmerà le copie del suo disco.

BIOGRAFIA

Nel maggio 2016, durante la sua partecipazione ad Amici, Sylvestre ha pubblicato l’EP di debutto Big Boy, composto da quattro inediti e quattro cover di hit internazionali; l’EP ha raggiunto la prima posizione della Classifica FIMI Album ed è stato certificato disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana, così come il singolo omonimo, scritto da Ermal Meta. Nell’autunno 2016 il cantante avrebbe dovuto svolgere un tour denominato Big Boy Live Tour, che includeva dieci concerti in varie città italiane, ma il tour è stato successivamente cancellato per altri progetti. Successivamente ha inciso insieme al rapper Rocco Hunt il brano Prego (versione italiana di You’re Welcome di Jordan Fisher e Lin-Manuel Miranda), inserito nei titoli di coda del film Oceania. Sylvestre ha inoltre collaborato con J-Ax e Fedez al brano L’Italia per me, incluso nell’album Comunisti col Rolex.

Sanremo 2017 e gli ultimi progetti

Nel febbraio 2017 Sylvestre ha partecipato tra i Campioni al Festival di Sanremo 2017 con il singolo Con te, da lui scritto insieme a Giorgia, giungendo in finale e piazzandosi al sesto posto. Il brano ha inoltre anticipato il suo album di debutto, intitolato Sergio Sylvestre, pubblicato in Italia il 10 febbraio 2017.