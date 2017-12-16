Meriam Jane si è classificata al secondo posto nella finalissima di ‘ “The Voice of Romania”. L’Artista reggina di origini Nigeriane continua a sorprendere ed entusiasmare giudici, platea in studio e pubblico a casa.

Le sue performance, nel corso delle diverse puntate, hanno colpito l’anima dei rumeni che hanno giudicato Meriam Jane come la migliore voce Pop Rock che abbia mai messo piede sul palco di The Voice of Romania (Vocea Romaniei).

L’interpretazione magistrale di “Weak” degli Skunk Anansie le ha consentito di accedere alle ultime battute di un Talent che in Romania è il riflesso della musica nazionale, lo specchio su cui si riflettono i sogni di tutti gli artisti.

Basti pensare che “Vocea Romaniei” va sempre oltre il 30% di Share ed è trasmesso sul canale commerciale principale (Pro TV).

Di seguito il video dell’intensa interpretazione durante la serata conclusiva del programma.