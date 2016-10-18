Il cantautore calabrese Darman lancia il nuovo singolo ‘Biasimo’ su YouTube

Il videoclip di “Biasimo”, nuovo singolo estratto dall’album “Four-leaved Shamrock” del cantautore calabrese Darman (al secolo Dario Mangiacasale), è disponibile su YouTube a partire da oggi.

Brano alternative rock con un testo profondamente introspettivo ed ermetico, “‘Biasimo’ è una canzone d’amore straziante – racconta Darman – descrive lo stato di transizione tra un amore sofferto e doloroso con un altro ancora zoppicante e incerto.

Parla della difficoltà di approcciarsi a nuovi sentimenti, soprattutto quando il recente (o meno) passato ha portato e comportato dolori, frustrazioni, indecisioni, affanni. Biasimi, per l’appunto”.

Il regista, Matteo Scarfò, descrive così il videoclip: “Abbiamo scelto di affidarci a ombre e luci – descrive il regista – a contrasti semplici e all’intensità del volto dell’artista, a un’altra arte come quella della danza, che per definizione è astratta ma anche immediatamente comunicativa, perché fisica. In Biasimo ho cercato di rendere tangibile l’introspezione personalissima del testo usando i corpi degli artisti, ma anche i volti e le espressioni: perciò il videoclip è stato tutto pensato in sottrazione, affinché rimanesse solo l’essenziale, quindi la ricezione immediata del sentimento”.

Ascolta il brano: https://www.youtube.com/watch?v=uyhPYxI_IYI