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Michelangelo Giordano alla V sagra antichi sapori

La V Sagra antichi sapori, tra sapori, suoni e colori calabresi, vede ospite il cantautore reggino Michelangelo Giordano e la sua musica folk

12 Luglio 2016 - 12:58 | di Redazione

Il cantautore Michelangelo Giordano, protagonista del concerto L'amore ci chiede amore al Teatro Metropolitano

La serata, organizzata dall’Associazione “La Quattordicesima” e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, sarà un’occasione per conoscere e gustare i sapori, i suoni ed i colori tipici calabresi.

Una grande festa che vedrà la partecipazione straordinaria del cantautore reggino Michelangelo Giordano con la sua musica ricca di sonorità folk etniche e ritmi popolari.

L’album d’esordio del cantautore calabrese, intitolato “Le strade popolari”, ha acceso l’attenzione di radio e stampa per i suoi contenuti musicali e per la qualità dei testi.

Un progetto discografico pubblicato nel mese di giugno 2015 che ha portato Michelangelo in diverse piazze e teatri d’Italia con una tournée inarrestabile che farà nuovamente tappa nella sua amata terra natia.

Per l’occasione, Michelangelo Giordano sarà accompagnato sul palco da musicisti esclusivamente reggini: Adolfo Zagari alla fisarmonica, Massimiliano Lo Iacono alle chitarre, Roberta Vozza ai cori, Salvatore Marra al basso e Domenico Pizzimenti alla batteria.

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