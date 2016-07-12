Michelangelo Giordano alla V sagra antichi sapori

La V Sagra antichi sapori, tra sapori, suoni e colori calabresi, vede ospite il cantautore reggino Michelangelo Giordano e la sua musica folk

La serata, organizzata dall’Associazione “La Quattordicesima” e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, sarà un’occasione per conoscere e gustare i sapori, i suoni ed i colori tipici calabresi.

Una grande festa che vedrà la partecipazione straordinaria del cantautore reggino Michelangelo Giordano con la sua musica ricca di sonorità folk etniche e ritmi popolari.

L’album d’esordio del cantautore calabrese, intitolato “Le strade popolari”, ha acceso l’attenzione di radio e stampa per i suoi contenuti musicali e per la qualità dei testi.

Un progetto discografico pubblicato nel mese di giugno 2015 che ha portato Michelangelo in diverse piazze e teatri d’Italia con una tournée inarrestabile che farà nuovamente tappa nella sua amata terra natia.

Per l’occasione, Michelangelo Giordano sarà accompagnato sul palco da musicisti esclusivamente reggini: Adolfo Zagari alla fisarmonica, Massimiliano Lo Iacono alle chitarre, Roberta Vozza ai cori, Salvatore Marra al basso e Domenico Pizzimenti alla batteria.