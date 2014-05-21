Cantine Aperte’: domenica 25 la degustazione guidata alla Cantina Criserà di Catona

Come ogni anno dal 1993 l’ultima domenica di maggio ritorna l’evento italiano Cantine Aperte, appuntamento enoturistico per gli appassionati del vino e di cultura gastronomica.

Per questa edizione a Reggio Calabria nasce una interessante collaborazione, quella tra la Condotta Slow Food Reggio Calabria – Area Grecanica e la Cantina Criserà, che insieme hanno l’obiettivo di valorizzare ciò che di buono l’Agricoltura Eroica è capace di produrre sui nostri territori.

Domenica 25 maggio alle ore 18 presso la Cantina Criserà di Catona, una degustazione guidata ci consentirà di scoprire, attraverso un approccio all’analisi sensoriale, gli affascinanti segreti del vino Armacìa, prodotto sui terrazzamenti della Costa Viola da vitigni autoctoni, dove la viticoltura eroica contribuisce a salvaguardare il territorio. Il vino sarà abbinato al pane della Comunità del grano in Aspromonte prodotto con grano coltivato sui pianori di Bova, preparato con lievito madre e cotto in forno a legna. La semina degli antichi chicchi, tramandati da più di 100 anni, ha contribuito a rivitalizzare terreni agricoli oramai abbandonati grazie anche al lavoro della nostra Condotta sempre in prima linea nella salvaguardia della biodiversità.L’appuntamento è per tutti coloro che ancora una volta vorranno difendere il cibo vero.