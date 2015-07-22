Caparezza Museica Tour II The exhibition. 100.000 persone per le prime 4 date del suo tour estivo

In un’estate densa di appuntamenti dal vivo, Caparezza conferma il successo di un tour dove la partecipazione del pubblico lo sta ancora una volta premiando. Solo nelle prime quattro tappe del Museica Tour II – The Exhibition, circa 100.000 le persone che hanno assistito al suo spettacolo sempre ricco di spunti, energia, immaginazione e creatività.

Il nuovo video Argenti Vive

Da qualche giorno è online sui canali ufficiali il nuovo e potente video del brano “Argenti Vive” (https://youtu.be/0TX_FP7QNEk) con prologo ed epilogo declamati da Pierpaolo Capovilla. Il video risulta essere il piùvisto nella sezione Musica di YouTube.

Ecco come lui stesso racconta questo nuovo capitolo dal suo album di successo Museica: “Tutti prima o poi ci siamo imbattuti in una illustrazione di Gustave Dorè. Quelle nella Divina Commedia, per esempio, sono le sue ma molti lo ignorano così come ignorano che il vigoroso culturista da lui dipinto nel fiume Stige ( Inferno, canto VIII) sia Filippo Argenti, vicino di casa di Dante. Il sommo poeta distrugge il dirimpettaio con un dissing violentissimo. Ora il microfono passa ad Argenti.”

Di seguito tutti i prossimi appuntamenti live:

11 luglio COLLEGNO (TO), FLOWER FESTIVAL – 16 luglio TORTONA (AL), ARENA DERTHONA – 18 luglio PADOVA, SHERWOOD FESTIVAL – 25 luglio ROMA, ROCK IN ROMA + Lo Stato Sociale – 26 luglio SANTERAMO INCOLLE (BA), UP! 2015 – 1 agosto REGGIO CALABRIA, PIAZZA CASTELLO – 4 agosto ARCO (TN), CLIMBING STADIUM – 7 agosto GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR – 8 agosto CONTURSI TERME (SA), PIAZZA GARIBALDI – 10 agosto SCIACCA (AG), AZZURRO FEST – 12 agosto CAPO D’ORLANDO (ME) ARENA PALAFANTOZZI, 15 agosto RISPESCIA (GR), FESTAMBIENTE – 18 agosto RIVISONDOLI (AQ), PIAZZA MICHELANGELO – 21 agosto PIGNOLA (PZ), PERCORSI DIVERSI – 26 agosto SERVIGLIANO (FM), Parco della Pace – 28 agosto BRESCIA, FESTA RADIO ONDA D’URTO – 29 agosto RIOLO TERME (RA), FROGSTOCK – 3 settembre PRATO, PIAZZA DUOMO – 4 settembre SESTO S.GIOVANNI (MI) CARROPONTE.

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