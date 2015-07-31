Caparezza nella suggestiva cornice della storica Piazza Castello

Arriva domani sera nella suggestiva cornice della storica Piazza Castello di Reggio Calabria il “Museica II The Exhibition” di Caparezza, altro appuntamento di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, la 29° edizione della Rassegna-Festival del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Ruggero Pegna. L’evento è organizzato insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio nell’ambito del progetto Alziamo il Sipario. Entrambe le rassegne hanno il partenariato dell’Assessorato Regionale alla Cultura e della Comunità Europea.

Il Riccio d’Argento a Caparezza

Caparezza riceverà a Reggio, per il secondo anno consecutivo, il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live d’ Autore di “Fatti di Musica”, con la seguente motivazione:

“Con Museica II The Exhibition, Caparezza presenta un live innovativo, che fonde musica ed arte in modo unico ed originale: uno show carico di energia che spazia in tutti i generi musicali, con un impianto scenico ricco di immaginazione e creatività, pieno di spunti e visioni che sono la formula e l’impronta di tutti i suoi live”.

Sul palco con Caparezza: Rino Corrieri (batteria), Diego Perrone (voce), Gaetano Camporeale (tastiere), Alfredo Ferrero (chitarra), Giovanni Astorino (basso). Il tour è una produzione di Color Sound Indie.

Il palco e gli accessi a Piazza Castello

Intanto, già pronto il palcoscenico interamente coperto, con un frontale di oltre venti metri, sistemato davanti al Castello. Nell’intera area saranno predisposte le barriere necessarie per la chiusura delle vie di accesso. Il pubblico munito di biglietto potrà accedere all’interno della piazza per assistere al concerto da via Antonio Cimino, a partire dalle ore 19.30. Il concerto inizierà alle 21.30. La biglietteria sarà sistemata in prossimità del varco di entrata ed entrerà in funzione a partire dalle ore 18. I biglietti sono regolarmente in vendita, al prezzo di euro 20.50, in tutti i punti vendita e Ticketone (elenco completo al sito www.ruggropegna.it oppure presso la segreteria organizzativa, tel. 0968441888).

“Ringrazio – ha detto Pegna – l’assessore Patrizia Nardi, per aver condiviso questo grande concerto e l’Assessorato Regionale alla Cultura per averci accreditato tra gli Eventi Culturali 2015. Un grazie ai Vigili Urbani e al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, per la preziosa collaborazione. La sinergia tra pubblico e privato – ha affermato Pegna – può consentire l’effettuazione di eventi di prestigio con modalità innovative, cioè col minore dispendio di risorse pubbliche, il sostegno della Comunità Europea e, quindi, prezzi ridotti di biglietto e promozione di spazi straordinari, come Piazza Castello, trasformata in un’arena sotto le stelle”.

La scaletta e i prossimi appuntamenti

Nella scaletta del concerto dove non mancheranno le sue hit, ampio spazio alle canzoni che compongono il suo ultimo album di studio “Museica”, un omaggio all’arte, una sua personale galleria da ascoltare e guardare, il suo museo, la sua musica. Con “Museica”, già disco di platino e Targa Tenco 2014 come “Album dell’anno”, Caparezza è al suo sesto lavoro di studio anche se da lui considerato come il suo nuovo “primo” disco, essendone sia autore che produttore artistico. Numerose le citazioni di grandi artisti nei vari brani, da Warhol in “Cover” a Van Gogh. E ancora “Non me lo posso permettere”, brano ispirato dal trittico del pittore irlandese Francis Bacon “Tre studi di Lucian Freud”, una delle opere più costose della storia e anche “Troppo politico”, dove “Il quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo diventa riferimento per affrontare con ironia i suoi detrattori. Il concerto durerà oltre due ore.