Il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha inaugurato a Reggio Calabria la sede regionale della neocostituita Associazione Donatorinati Calabria sita nel Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, sito in via Enotria n°4.

Le parole di Giuseppe Presto e Claudio Saltari

“Si è compiuto oggi – afferma Giuseppe Presto, Presidente della sezione Calabria – un altro passo avanti nel difficile cammino verso una sempre maggiore e condivisa cultura della donazione. Inauguriamo questa sede – continua Presto – con un auspicio, quello di coinvolgere un numero sempre crescente di donne e uomini, specie fra i più giovani, affinché la nostra Associazione possa presto rappresentare in Calabria, dove si avverte in modo rilevante la carenza di donazioni, una realtà in grado di supportare e far fronte alle continue e spesso allarmanti esigenze di sangue”. Con la nascita della sezione Donatori calabrese si allarga quindi la “famiglia” dei donatori volontari della Polizia di Stato, che conta oggi oltre 10.000 volontari e donatori su tutto il territorio nazionale, come sottolinea con orgoglio Claudio Saltari, presidente Nazionale.

“Non nascondo – afferma Claudio Saltari, Presidente Nazionale Donatorinati della Polizia – una particolare emozione se penso a quando, ormai oltre quattordici anni fa, iniziammo, insieme a pochi altri Volontari, questa Associazione. Solo il costante impegno e il grande sforzo dei tanti, anzi tantissimi, nostri donatori poliziotti e non, ci hanno permesso di crescere tanto da poter offrire oggi il nostro aiuto dalla Lombardia alla Calabria, isole comprese. L’inaugurazione della sede Calabria – continua Saltari – non rappresenta un punto di arrivo: sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma proprio per questo, sia come poliziotti, sia come donatori, ci mettiamo a disposizione della causa della cultura della donazione con sempre crescente entusiasmo e determinazione, forti dell’incoraggiamento e del sostegno che il Signor Capo della Polizia, che ringrazio, non ci ha mai fatto venire meno.”

La benedizione della nuova sede

Il Cappellano della Polizia di Stato, Don Pasquale Geria, ha proceduto, nel corso della cerimonia inaugurale, che si è svolta alla presenza dei autorità e personalità locali, alla benedizione della nuova sede della Associazione.