Capo Sud: l’app che ti guida nell’area grecanica

Scarica "Capo Sud-Calabria grecanica" per immergerti nei paesaggi e nella cultura della Calabria. Disponibile su Google Play e iTunes a soli 0,99€

Dal gennaio 2013, è disponibile l’applicazione “Capo Sud-Calabria grecanica”, sviluppata da Asterisk edizioni, parte della loro collana dedicata al racconto dei territori. Questa app si presenta come una guida turistica innovativa rivolta non solo ai turisti, ma anche ai viaggiatori curiosi di ogni età, desiderosi di scoprire l’essenza autentica dei luoghi che visitano.

Caratteristiche e Funzionalità

Capo Sud è un’app leggera ma ricca di contenuti. Offre una serie di informazioni multimediali che accompagnano i viaggiatori nell’area grecanica della provincia di Reggio Calabria, tra borghi pittoreschi e spiagge incantevoli, concerti e falò marini. I contenuti sono organizzati per paesi, cultura e natura, e includono testi dettagliati, consigli pratici, fotografie originali e video.

Una delle funzionalità più apprezzate è la geolocalizzazione, che permette di trovare facilmente le informazioni e di utilizzare il navigatore satellitare integrato per raggiungere i luoghi desiderati. È anche possibile salvare i contenuti preferiti con un semplice “touch”, facilitando la riconsultazione.

Disponibilità e Costo

L’app “Capo Sud-Calabria grecanica” è disponibile per il download al costo di 0,99 centesimi. Gli utenti di smartphone Android possono acquistarla dal Google Play Store e gli utenti iPhone dal iTunes Store a partire dall’8 gennaio 2013.

Per maggiori informazioni e assistenza, visitate il sito web di Asterisk edizioni all’indirizzo www.asteriskedizioni.it, inviate un’email a info@asteriskedizioni.it o chiamate il numero 328 3170506.