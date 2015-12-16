Capodanno 2016: il Moulin Rouge rivive al The Loft

di Laura Maria Tavella – “Una storia che narra di una notte di festeggiamenti che proseguono fino alle prime luci del mattino del primo dell’anno“: su ispirazione alla celebre frase tratta dal film “Moulin Rouge”, il The Loft quest’anno diventa lo scenario di un veglione in rosso, a cavallo tra la fine dell’800 e inizio 900, tra ballerine di Can can e luci scenografiche, in pieno stile Moulin Rouge.

Il regno dei piaceri notturni per eccellenza sarà il tema e il filo conduttore dell’ultima notte dell’anno, quella al The Loft, dove ad essere bandita è solo la noia: l’atmosfera del Moulin Rouge fa, infatti, da collante a un’organizzazione che intende meravigliare continuamente i propri ospiti, creando situazioni diverse, senza però svelare in anticipo tutti i dettagli.

Come novelli Christian e Satin vivrete nell’ultima notte dell’anno sulla scia bohémien , proprio nel cuore del The Loft, trasformato per l’occasione nel quartiere di Montmartre.

La MainStage ospita, infatti, le gueststars d’eccezione: The Kharmas, il duo formato da Uliana Giulia Lacetera e Sarina Preli, accompagnate dalle performance del dj Andrea Biroccio , con Désirée Nobile e Bruno Marcianò Voice.

Il Moulin Rouge rivive così in quattro aree differenti del locale, con altrettante proposte di generi musicali:

–Satine Vip Room (Garden Area): il priveè ispirato ad uno dei locali più esclusivi della nuit parigina situato al 188 rue de Rivoli, con dj Demy Labate e Pablito Postorino e Marco Parisi voice.

Le quattro aree del Moulin Rouge al The Loft

Pleasure Room , la casa dell’House Music diventa per una notte la casa del piacere: in consolle Dj Andrea Clemente e Andrea Med e Cristian Ricciardi voice.

, la casa dell’House Music diventa per una notte la casa del piacere: in consolle Dj Andrea Clemente e Andrea Med e Cristian Ricciardi voice. Sala Roxanne, ispirato al celebre ballo del film, in quest’area dalle sonorità caraibiche con Progetto Salsa ,Salsa Reggio e Fairy Dance, con Dj Paso Latino e Dj Angelatino.

–Frequence Cafè, ispirato al famoso locale parigino, situato al 6 Rue Notre-Dame de Lorette, dove alle serate karaoke si affiancano spettacoli di strep-tease e illusionismo, con Dj Lino Surace , Double_J e Ugorilla KaraDance voice.

Parcheggio custodito e ingresso facilitato

Parcheggio custodito e ingresso facilitato renderanno poi il vostro capodanno degno di essere ricordato: “ogni momento trascorso qui è un ricordo che vive per sempre, così come Satin è il diamante splendente del Moulin Rouge” diceva, nel film, il più affezionato e facoltoso cliente del locale.

Siete pronti ad immergervi nell’ atmosfera da sogno del Moulin Rouge?