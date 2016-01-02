Capodanno speciale per i Cinquecentisti ‘Bronzi di Riace’

Capodanno speciale per il gruppo reggino dei Cinquecentisti “Bronzi di Riace” capitanati da Francesco Laganà e Angelo Amaddeo. Con le loro Fiat 500 si sono ritrovati a piazza del Popolo per brindare al nuovo anno e per dare il via alla prima sfilata del 2016. A bordo delle loro auto d’epoca, tanti gli appassionati, che, dopo aver preso parte alla prima Notte Bianca del rione Santa Caterina, stavolta hanno compiuto un giro per le strade della città destando la curiosità dei reggini presenti. Tra le soste, particolarmente apprezzata è stata quella di piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico Nazionale, dove le utilitarie che si sono radunate, sono state attorniate dai tanti cittadini desiderosi di rivivere quel pezzo di storia del nostro Paese, rappresentato appunto dalle Fiat 500.