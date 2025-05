20 milioni per la Cardeto-Reggio Calabria, il sindaco Arfuso: ‘Traguardo storico. Grazie a Cannizzaro’

Finanziamento per un doppio strategico collegamento: 20 milioni di euro per la Reggio Vallata Sant’Agata – Cardeto ed altri 20 milioni per completare il collegamento Campo Calabro – San Roberto.

Il sindaco di Cardeto, Daniela Arfuso, esprime soddisfazione per la notizia annunciata questa mattina dall’on. Francesco Cannizzaro.

“La giornata di oggi rappresenta un’altra data importante per tutta la nostra comunità. Un ulteriore passo verso la realizzazione della più grande infrastruttura viaria di collegamento della nostra vallata con la città ,SSV Sant’agata-Cardeto attesa da 40 anni, che prevede un investimento di 20 milioni di euro.

Aver inserito quest’opera nella programmazione dei fondi FSC 2021-2027 -evidenzia il sindaco Arfuso- ed aver emesso oggi i decreti di finanziamento a favore della Città Metropolitana per poter partire con la progettazione esecutiva e l’appalto, è stato un grande atto d’amore per il nostro territorio da parte del Presidente Occhiuto e della sua Giunta, grazie alla fondamentale mediazione e volontà dell’On. Cannizzaro che ha creduto e crede fortemente nelle potenzialità di questi infrastrutture di collegamento delle aree interne consapevole che quest’ultime rappresentano lo strumento principale e indispensabile per far rinascere i nostri territori e frenare allo stesso tempo il fenomeno dello spopolamento.

Un risultato di grande spessore politico istituzionale, il risultato di una sinergia istituzionale forte, pura e concreta, che ha avuto la grande maturità di mettere da parte le appartenenze politiche preservando e mettendo al primo posto le esigenze dei territori, in particolare, delle aree interne come la nostra”, afferma il sindaco di Cardeto.

Prosegue Arfuso, elogiando il lavoro del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

“Oggi possiamo rivivere le emozioni vissute un anno fa, a Cardeto, in una piazza gremita che accoglieva tutta la comunità dell’intera vallata, con una gioia più forte poichè con la sottoscrizione della convenzione inviata alla Città Metro, si sta avviando un’ altra fase che porterà alla realizzazione dell’infrastruttura viaria più importante contribuendo così alla realizzazione del grande sogno della Comunità di Cardeto e di tutta la vallata del Sant’Agata: la realizzazione SSV Sant’Agata-Cardeto.

Grazie On. Cannizzaro per la grande opportunità che hai dato ai nostri territori, Grazie al Presidente Occhiuto e alla sua Giunta per l’impegno assunto e mantenuto.

Sono sicura che la Città Metropolitana farà la sua parte, nel frattempo, da Sindaco del Comune di Cardeto non posso che essere orgogliosa e soddisfatta dell’importantissimo traguardo raggiunto che caratterizzerà il futuro della nostra comunità”, conclude Arfuso.