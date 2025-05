Reggio, via libera ai fondi FSC per due collegamenti strategici: l’annuncio di Cannizzaro

“Dando seguito a quanto annunciato pubblicamente diversi mesi addietro nelle piazze di Cardeto e San Roberto, assieme ai sindaci, ai rispettivi Consigli comunali ed alle autorità presenti, con enorme soddisfazione oggi comunichiamo che sono stati emanati dalla Regione Calabria i decreti di ammissione a finanziamento per un doppio strategico impegno assunto: 20 milioni di euro per il collegamento Reggio Vallata Sant’Agata – Cardeto ed altri 20 milioni per completare il collegamento Campo Calabro – San Roberto. All’atto pratico, da adesso, con la stipula della convenzione, viene sancito l’inizio della fase progettuale. Si tratta di due interventi fondamentali per il territorio dell’Area metropolitana di Reggio Calabria, pensati e decisi con il Presidente Roberto Occhiuto rispondendo alle istanze del territorio. Grazie alla lungimiranza di chi governa i processi da qualche anno a questa parte, il CentroDestra in Calabria sta fortemente insistendo sulle infrastrutture, per migliorare la vivibilità del nostro hinterland e per agevolare lo sviluppo turistico di ogni angolo della nostra splendida regione.”

L’annuncio di Cannizzaro (FI): fondi sbloccati per Reggio–Cardeto e San Roberto–Campo Calabro

A comunicarlo è Francesco Cannizzaro, deputato della Repubblica e Segretario regionale di Forza Italia in Calabria, avendo seguito in prima persona, sin dall’inizio, il complesso iter burocratico che ha portato al definitivo doppio finanziamento tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

I finanziamenti riguardano il completamento del collegamento tra il centro di Reggio Calabria e Cardeto, tramite la Vallata del Sant’Agata (I stralcio) ed il completamento della SSV che mette in rete San Roberto – Campo Calabro – Piani d’Aspromonte, in direzione dello svincolo della Autostrada A2.

Avvio della fase progettuale: convenzione in arrivo alla Città Metropolitana

“In queste ore la Regione notificherà i decreti alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale ente attuatore, per la stipula della convenzione; di fatto – spiega l’onorevole Cannizzaro – da questo momento si può dare il via alla fase operativa, vale a dire all’iter per la progettazione esecutiva e per l’appalto.

Due arterie viarie per collegare costa e Aspromonte

Sostanzialmente si andranno a realizzare infrastrutture viarie di collegamento fra la zona urbana/costiera e zone dell’entroterra posizionate nel cuore dell’Aspromonte. Si tratta quindi di interventi fondamentali per i rispettivi territori in cui ricadranno le opere, in grado di poter cambiare totalmente la vita dei comuni interessati, che da decenni chiedevano a gran voce la realizzazione di queste infrastrutture.

Per la Reggio di domani.