I.C. Carducci – V. da Feltre: Cadette e Cadetti in evidenza nel basket 3×3

Al PalaScatolone “Piero Viola” di Reggio Calabria si sono disputate le Competizioni Sportive Scolastiche provinciali di basket 3×3 tra le scuole secondarie di I e II grado della città e della provincia. Le alunne della scuola secondaria di I grado “Vittorino da Feltre” hanno conquistato un brillante primo posto nella classifica provinciale categoria Cadette, superando nettamente tutte le squadre avversarie.

Le alunne Anna Lazzarini, Yacine Sarr, Maria Giulia Scappatura e Angela Sindona, accompagnate dai docenti Antonello Luppino e Valeria Tripodi, hanno sbaragliato il campo vincendo tutti gli incontri disputati e occupando così la vetta della classifica. La prima partita è stata disputata e vinta contro le cadette dell’I.C. “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro, successivamente è stato il turno della scuola secondaria di I grado “F. Pentimalli”, di Gioia Tauro; la terza vittoria consecutiva è arrivata contro le alunne della scuola “Spanò Bolani” di Reggio Calabria.

Di rilievo anche il risultato ottenuto dalla squadra maschile. In gara Manuel Barreca, Andrea Battaglia, Matteo Merenda e Francesco Maria Varco, alunni della Scuola Secondaria di I grado “Vittorino da Feltre” che sono andati vicinissimi alla vetta, conquistando un importante secondo posto nella classifica provinciale categoria Cadetti.

Particolarmente soddisfatta per il risultato delle squadre della scuola nel torneo provinciale di basket 3×3 la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” Sonia Barberi. “E’ stata una giornata all’insegna dello sport e le numerose competizioni svolte sono state scandite da un sano agonismo e da momenti di socialità e solidarietà. Il nostro istituto -ha proseguito la dirigente dell’I.C. Carducci-V. da Feltre – è impegnato, anche attraverso i percorsi sportivi che vengono sviluppati durante l’anno scolastico, a diffondere tra gli alunni i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto delle persone e delle regole. Lo sport favorisce lo sviluppo delle competenze personali ma anche le capacità relazionali e l’integrazione sociale. Per questo dedichiamo all’attività sportiva ampio spazio, una particolare attenzione e grande impegno”.