Calabria, 360 mq di demanio marittimo occupato abusivamente: sequestri della GdF

Un controllo sul corretto utilizzo delle concessioni demaniali marittime ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare di uno stabilimento balneare

Un controllo sul corretto utilizzo delle concessioni demaniali marittime ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare di uno stabilimento balneare di Cariati (Cosenza).

L’operazione è stata condotta dai militari del Reparto Aeronavale Calabria della Guardia di Finanza, impegnati nelle verifiche sul demanio marittimo e sull’assolvimento dei previsti tributi locali.

Sequestrati ombrelloni e lettini su un’area di 360 metri quadrati

Nel corso dei controlli effettuati durante il mese di agosto, i militari della Sezione Operativa Navale di Corigliano-Rossano hanno accertato l’occupazione abusiva di circa 360 metri quadrati di area demaniale marittima.

Sulla superficie erano state collocate 40 ombrelloni e 80 lettini, attrezzature dal valore complessivo stimato in circa 15mila euro.

I materiali sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e l’area è stata restituita alla libera fruizione dei bagnanti.

Individuate opere prive di autorizzazione

La prosecuzione degli accertamenti ha consentito inoltre di individuare ulteriori opere e manufatti realizzati senza i necessari titoli autorizzativi.

Tra questi un deposito, un’area pavimentata in calcestruzzo e una pergola ombreggiante, per una superficie complessiva di 319,70 metri quadrati, anch’essi sottoposti a sequestro.

Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi previste dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

Controlli della Guardia di Finanza sul demanio marittimo

L’intervento rientra nell’attività di vigilanza svolta dalla componente Aeronavale della Guardia di Finanza per garantire il rispetto delle norme sul demanio marittimo, la libera fruizione delle aree pubbliche e la regolarità delle attività turistico-ricreative.

L’azione punta inoltre a tutelare la concorrenza tra gli operatori economici del settore.