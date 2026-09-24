Reggio, Cannizzaro annuncia il maxi investimento per il Porto: ‘100 milioni di euro e navi da crociera già dal 2027’

Una vera e propria bomba quella arrivata dal palco di Piazza Duomo durante la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni suppletive della Camera. Francesco Cannizzaro ha annunciato un maxi investimento destinato al Porto di Reggio Calabria, parlando di 100 milioni di euro di risorse per trasformare lo scalo cittadino in una struttura a vocazione turistica.

L’annuncio è arrivato nel corso dell’intervento del sindaco, al fianco del candidato del centrodestra Fabio Roscioli. Cannizzaro ha spiegato che i dettagli del progetto saranno illustrati nei prossimi giorni attraverso una conferenza stampa dedicata.

“Per la prima volta nella storia di questa città il Porto di Reggio Calabria avrà un finanziamento da 100 milioni di euro”, ha affermato dal palco di Piazza Duomo.

Secondo quanto annunciato dal primo cittadino, l’obiettivo è quello di sviluppare un porto turistico capace di accogliere diportisti e navi da crociera, aprendo nuove prospettive per il settore turistico e per l’economia cittadina.

“Abbiamo lavorato per portare qui l’attenzione di importanti compagnie. Ho fatto scendere a Reggio Calabria direttori di realtà importanti, abbiamo fatto sopralluoghi e avviato un percorso”, ha spiegato Cannizzaro.

“Già dal 2027 potremmo vedere le prime navi da crociera”

Nel suo intervento il sindaco si è spinto anche oltre, indicando una possibile tempistica per l’arrivo delle prime navi da crociera in città.

“Già dal 2027 inizieremo a vedere qualche nave da crociera nella nostra città”, ha dichiarato Cannizzaro davanti ai sostenitori presenti in Piazza Duomo.

Un progetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a cambiare il ruolo del porto reggino nel sistema turistico del Mediterraneo, con l’idea di creare un punto di riferimento per il traffico crocieristico e per il turismo nautico.

“Non aspetteremo anni, andremo a prenderci ciò che ci spetta”

Cannizzaro ha rivendicato il metodo seguito dall’amministrazione nei rapporti con istituzioni e soggetti pubblici e privati.

“Non aspetteremo il 2028, il 2029 o il 2030. Abbiamo iniziato un percorso perché Reggio Calabria possa vedere risultati concreti”, ha affermato.

Poi la frase destinata a diventare uno dei passaggi più forti della serata: “Noi continueremo ad andare personalmente a prendere quello che ci spetta”.

L’annuncio sul Porto si inserisce nel quadro degli altri interventi citati dal sindaco durante il comizio, dal finanziamento per il PalaCalafiore in vista delle Next Gen ATP Finals fino ai progetti sull’aeroporto dello Stretto.

I dettagli tecnici e finanziari del progetto saranno illustrati, secondo quanto anticipato da Cannizzaro, nel corso di una prossima conferenza stampa.