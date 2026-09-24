Suppletive, Cannizzaro infiamma Piazza Duomo: ‘Vannacci ha sbagliato tutto, Reggio non si offende’

Il primo cittadino è inarrestabile, tra dure repliche, annunci e anticipazioni: 'Vinceremo anche questa volta, la nostra squadra unita crede nel rilancio di Reggio Calabria'

Un fiume in piena inarrestabile. La chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Reggio Calabria si è svolta davanti a una Piazza Duomo gremita. Sul palco Fabio Roscioli, candidato alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05, insieme al sindaco Francesco Cannizzaro e ai rappresentanti della coalizione.

A pochi giorni dal voto del 27 e 28 settembre, l’ultimo appuntamento pubblico del centrodestra ha rappresentato il momento finale di una campagna elettorale segnata dalla presenza dei vertici nazionali e regionali dei partiti della coalizione e dal confronto acceso con gli altri schieramenti.

L’attenzione della piazza, però, era rivolta all’intervento del sindaco Cannizzaro, chiamato a rispondere alle parole pronunciate nelle ore precedenti da Roberto Vannacci durante il comizio di Futuro Nazionale, sempre in Piazza Duomo, dove il generale aveva rivolto critiche dirette all’amministrazione comunale e alla gestione delle deleghe della Città Metropolitana.

Davanti ai sostenitori, Cannizzaro ha preso la parola per replicare agli attacchi e per rilanciare il messaggio della coalizione a sostegno di Roscioli.

Cannizzaro ha scelto di aprire il suo intervento proprio dal confronto con il generale, pur sottolineando di non voler trasformare la serata in una risposta personale.

“Non ho tempo da perdere a parlare di Roberto Vannacci, perché questa piazza e questa città meritano molto di più”, ha affermato il sindaco, prima di entrare nel merito delle critiche ricevute.

Il primo cittadino ha contestato soprattutto i riferimenti rivolti alla sua persona e all’amministrazione comunale: “Puoi venire qui a raccontare la tua idea, la tua posizione, ma una cosa non puoi fare: offendere la dignità di un uomo di Reggio Calabria”.

Cannizzaro ha poi risposto al passaggio di Vannacci sul suo modo di comunicare e sul suo carattere: “Se sudo quando parlo è perché quando parlo della mia città ho il fuoco dentro. Ho passione, ho entusiasmo. Io continuerò a dare tutto per Reggio e per la sua provincia”.

Nel suo intervento anche un passaggio rivolto alla presenza del generale in città e alle critiche mosse alla gestione della Città Metropolitana: “A Reggio Calabria non si viene per dividere, ma per rispettare una comunità”.

“Una squadra unita per cambiare la città”

Dopo la replica politica, Cannizzaro ha riportato l’attenzione sui temi amministrativi e sull’attività della nuova maggioranza comunale, rivendicando il lavoro portato avanti nei primi mesi di governo.

Il sindaco ha ringraziato assessori e consiglieri definendoli “una squadra vera”, sottolineando la compattezza della coalizione: “Non siamo un gruppo di persone messe insieme, siamo una comunità che ha una visione e che vuole lavorare per la città”.

Un passaggio anche sul rapporto interno alla maggioranza e sulle accuse di possibili divisioni: “Potremo discutere, chiuderci in una stanza e confrontarci anche duramente, ma non ci separeremo. Questa squadra lavorerà insieme per i prossimi cinque anni”.

Dal PalaCalafiore all’aeroporto: Cannizzaro rivendica i risultati

Ampio spazio nel comizio ai progetti annunciati dall’amministrazione. Cannizzaro ha ricordato l’assegnazione delle Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, evento internazionale di tennis previsto al PalaCalafiore nel dicembre 2026.

Il sindaco ha raccontato il percorso che ha portato alla scelta della città e annunciato gli interventi di adeguamento della struttura: “Quando abbiamo saputo delle necessità del PalaCalafiore abbiamo chiesto un intervento immediato. Sono arrivati 653 mila euro che consentiranno di migliorare l’impianto e lasciarlo alla città”.

Tra gli altri temi affrontati anche l’aeroporto dello Stretto, con il riferimento ai 64 milioni di euro destinati agli interventi sullo scalo e alla programmazione dei collegamenti.

Cannizzaro ha replicato alle critiche sulla rimodulazione delle rotte Ryanair spiegando che si tratta, secondo la sua ricostruzione, di una fase legata alla programmazione stagionale dei voli: “Noi rispondiamo con i fatti”.

Reggina, sport e porto: gli annunci dal palco

Il sindaco ha parlato anche della Reggina, rivendicando il ruolo avuto nella trattativa che ha portato al nuovo progetto societario guidato dalla proprietà Lotito.

“Quando qualcuno sperava che saltasse tutto, noi lavoravamo per costruire il futuro della Reggina”, ha detto Cannizzaro, annunciando attenzione anche per le altre realtà sportive cittadine, dalla Viola alla Domotek fino alla Reggio BiC.

Nel finale l’annuncio più rilevante della serata: un progetto di finanziamento per il porto di Reggio Calabria.

“Per la prima volta nella storia il porto di Reggio avrà un finanziamento importante per diventare una struttura turistica nel Mediterraneo. Parliamo di 100 milioni di euro”, ha affermato Cannizzaro, anticipando una prossima conferenza stampa di dettaglio sul progetto.

Nel suo intervento Cannizzaro ha poi contestato anche alcune ricostruzioni legate alla candidatura di Fabio Roscioli e al ruolo del centrodestra reggino. “Roscioli non è solo un amministratore di Forza Italia, è una persona che conosce i meccanismi istituzionali, che coordina rapporti e attività con i rappresentanti del Governo. Ho pensato fosse l’uomo giusto al momento giusto per rappresentare Reggio a Roma”, ha spiegato il sindaco, raccontando il percorso che lo ha portato a sostenere la candidatura dell’attuale esponente azzurro.

Un passaggio è stato dedicato anche alle accuse arrivate dagli avversari politici sul presunto isolamento della città. Cannizzaro ha rivendicato il rapporto con il Governo regionale e nazionale e ha citato alcuni dei dossier seguiti dall’amministrazione: “Noi non siamo qui a raccontare promesse, ma a dimostrare quello che stiamo facendo. Dall’aeroporto al porto, dal PalaCalafiore alla Reggina, abbiamo scelto una strada: andare a Roma, costruire relazioni e portare risultati per Reggio Calabria”.

Roscioli: “Porterò Reggio in Parlamento”

Sul palco anche Fabio Roscioli, candidato del centrodestra alle suppletive, che ha chiuso la campagna elettorale chiedendo il sostegno degli elettori del collegio.

La candidatura di Roscioli è stata presentata da Cannizzaro come un collegamento diretto tra Reggio Calabria e il Parlamento: “È una persona che conosce i meccanismi istituzionali e che può rappresentare un punto di riferimento per il territorio”.

La campagna elettorale entra ora nella fase finale. Domenica 27 e lunedì 28 settembre gli elettori saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo deputato del collegio uninominale U05.