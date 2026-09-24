Suppletive, Roscioli chiude la campagna e assicura: ‘Rispetto Reggio, sarò al servizio della comunità’

In apertura dell’evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Piazza Duomo, ampio spazio è stato dedicato ai giovani amministratori della maggioranza comunale. Sul palco sono intervenuti i consiglieri Marco Parisi, Paolo Bilardi, Giuseppe Bilardi, Santina Santambrogio e il presidente del Consiglio comunale Federico Milia, che hanno rilanciato il messaggio di unità della coalizione a sostegno di Fabio Roscioli.

Poi è stato il turno del candidato alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05, chiamato a chiudere la campagna davanti ai sostenitori del centrodestra. Roscioli ha scelto di partire dalle critiche ricevute nei giorni precedenti, soprattutto sul tema della sua candidatura e delle sue origini romane.

“Vorrei fare chiarezza perché sono state dette cose assolutamente non vere”, ha esordito Roscioli, spiegando il percorso che lo ha portato ad accettare la proposta di Francesco Cannizzaro.

“Cannizzaro ha scelto Reggio, lasciando il Parlamento”

Il candidato del centrodestra ha raccontato la genesi della candidatura, sottolineando la scelta del sindaco di lasciare il seggio parlamentare per guidare la città.

“Francesco Cannizzaro era parlamentare da più di due legislature, una figura importante per Forza Italia e per tutta la comunità politica calabrese. Avrebbe potuto continuare quel percorso, ma ha scelto di lasciare il Parlamento per venire nella città di Reggio Calabria”.

Roscioli ha poi aggiunto: “Non so quanti, avendo un ruolo così importante, avrebbero fatto una scelta del genere. Lui lo ha fatto per l’amore verso questa città e per l’attaccamento a questo territorio”.

Secondo il candidato, il suo compito sarà quello di proseguire il lavoro politico già avviato: “Mi ha chiesto di continuare a portare avanti quei progetti, anche nel nome di Reggio Calabria, sedendo in Parlamento”.

“Non sono venuto a fare il ruffiano”

Uno dei passaggi centrali del suo intervento ha riguardato il rapporto con la città e le critiche sulla sua presenza sul territorio.

“Non vengo qui a fare il ruffiano. Rispetto Reggio, rispetto i calabresi e rispetto questa comunità. Non prendo in giro le persone dicendo che ho origini calabresi o cercando consenso attraverso questo”.

Roscioli ha spiegato di aver incontrato amministratori e rappresentanti del territorio insieme a Cannizzaro: “Sono stato sul territorio, ho conosciuto tantissime persone. Non pensavo ci fosse un esercito così grande di amministratori locali. Ho trovato una squadra enorme fatta di sindaci, consiglieri e persone che credono nella politica”.

Una squadra, secondo il candidato, composta da esponenti di diverse forze politiche: “Non sono soldati, sono persone che hanno una visione politica. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Alternativa Popolare e liste civiche: questa è la capacità di fare squadra”.

“Reggio merita di essere al centro dell’attenzione”

Roscioli ha poi rivendicato la volontà di sostenere il progetto amministrativo portato avanti dalla nuova maggioranza comunale.

“I problemi ci sono, nessuno li nasconde, ma l’amministrazione è appena partita e sta lavorando per trovare risorse e rilanciare la città di Reggio e la Città Metropolitana”.

Nel suo intervento ha citato alcuni dei temi al centro dell’azione amministrativa: aeroporto, porto e sviluppo turistico.

“La visione politica di Cannizzaro è aiutare il territorio: riqualificare l’aeroporto, portare le navi da crociera, creare economia e opportunità. Io sono ambizioso come lui”.

Infine un messaggio alla città: “Voi siete una comunità straordinaria. Io ho ricevuto un’accoglienza che spesso viene raccontata diversamente dall’esterno. Reggio deve uscire da questa immagine di città chiusa e deve essere considerata per quello che è: una città che merita attenzione nazionale”.

“Se il centrodestra avrà successo – ha concluso Roscioli – anche Reggio Calabria potrà avere il ruolo che merita”.