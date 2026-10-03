Carlo Acutis, la madre Antonia Salzano in Calabria: tappe a Reggio e nella Locride
Dal 7 all’11 ottobre un intenso programma di incontri, testimonianze e consegne di reliquie. Il 12 ottobre Salzano rientrerà ad Assisi per le celebrazioni dedicate al figlio
03 Ottobre 2026 - 15:38 | Comunicato Stampa
Dal 7 all’12 ottobre in tutto il mondo la Chiesa ricorda San Carlo Acutis la cui festa, il 12 ottobre, coincide col XX anniversario della Sua nascita in cielo. Antonia Salzano, madre del Santo, in quei giorni sara’ in Calabria per, poi ritornare ad Assisi il 12 e presenziare alle cerimonie in onore di suo figlio.
La visita partirà dal Santuario di San Francesco di Paola
La visita iniziera’ dal Santuario di San Francesco di Paola.
Saranno infatti, affidati a San Carlo Acutis, gli studenti calabresi in apertura dell’anno scolastico. L’iniziativa coinvolgera’ moltissime scuole in rappresentanza di tutti gli Istituti scolastici calabresi, sotto lo sguardo del Santo Patrono della regione.
Nel pomeriggio il viaggio continuera’ a Cosenza dove visitera’ la casa di San Francesco d’Assisi che ha intitolato a Carlo o propri ambulatori.
Alle 17,00, poi, sara’ accolta in Cattedrale per la sua Testimonianza.
L’8 ottobre la tappa a Reggio Calabria
L’8 ottobre sara’ dedicato alla citta’ di Reggio Calabria. Un ritorno, questo per la mamma di Carlo che alle 9,15, incontrera’ al mattino, gli studenti in Seminario.
A seguire alle 18,00, un’iniziativa dal grande valore simbolico, vedra’ protagonista il quartiere di Archi Cep, tra i più, difficili della citta’, dove Antonia fdonera’ una reliquia di Carlo Acutis alla parrocchia di Santo Stefano di Nicea.
Alle 19,00 infine la sua Testimonianza alla basilica dell’Eremo. Ad attenderla i frati cappuccini, ordine che ad Assisi custodisce il corpo di San Carlo.
Cittanova e la giornata nella Locride
Il 9 ottobre alle 2030 la visita a Cittannova al polo scolastico Guerrisi-Gerace per poi incontrare i fedeli al Santuario della SS.Vergine del Rosario 17,30.
Giornata intensissima sara’ quella dedicata alla Locride. S’iniziera’ con l’istituto Mazzini di Locri alle 10,00 per poi proseguire nel pomeriggio per Placanica, al Santuario di Nostra Signora dello Scoglio, dove Antonia Salzano incontrera’ Fratel Cosimo.
Alle 19,30 a Siderno daluteta’ i gruppi giovanili delle parrocchie cittadine presso la Chiesa di S.Maria di Porto Salvo per poi presenziare a Locri, alla veglia in Cattedrale presieduta dal vescovo Mons. Cesare Di Pietro.
La conclusione a Paravati
L’11 ottobre, il viaggio della mamma di Carlo in Calabria terminera’ al Santuario di Paravati in omaggio a Natuzza Evolo, con la consegna di una reliquia. La SS.Messa sara’ presieduta dal Cardinale Viola.
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