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Reggio, a Palazzo Alvaro il convegno su contabilità pubblica e bilancio di genere

Esperti e istituzioni a confronto su contabilità pubblica, PNRR, trasparenza e bilancio di genere

04 Ottobre 2026 - 15:18 | Comunicato Stampa

Palazzo Alvaro Reggio Calabria

Si terrà venerdì 23 ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Palazzo C. Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il convegno «Dalla competenza economica alla parità: contabilità accrual, Riforma 1.15 PNRR e bilancio di genere come leve di equità e trasparenza».

L’iniziativa è promossa dalla Consigliera di Parità, Simona Caracciolo, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria. L’incontro offre un’occasione di approfondimento sulle prospettive aperte dalla nuova contabilità economico-patrimoniale a base accrual e sullo stato di attuazione della Riforma 1.15 del PNRR. Al centro vi è il ruolo del bilancio di genere come strumento di equità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Locandina Convegno Reggio Calabria

I lavori saranno aperti dalla Consigliera di Parità Simona Caracciolo. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana, Francesco Cannizzaro, del Presidente dell’ODCEC di Reggio Calabria, Fabio Mulonia, e dell’europarlamentare Giusi Princi, membro della Commissione FEMM per i diritti delle donne e la parità di genere.

Le due sessioni e gli interventi

La prima sessione vedrà gli interventi di Vincenza Caracciolo La Grotteria, docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica e Vice Direttrice del DiGiES dell’Università Mediterranea, su responsabilità amministrativa e buon andamento della PA, e di Alessandro Giordano, Tesoriere dell’ODCEC di Reggio Calabria, sullo stato di attuazione della riforma 1.15 PNRR e sulla nuova contabilità a base accrual.

Nella seconda sessioneinterverranno Maria Teresa Nardo, docente ordinario di Economia aziendale all’Università della Calabria, sul bilancio di genere nel sistema di contabilità pubblica, e Maddalena Berardi, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, con un caso di studio territoriale sull’esperienza dell’Azienda nel tradurre gli indicatori di genere nel Rendiconto Sociale e nella gestione del personale di un grande ente pubblico.

Caracciolo: “Fare della parità una leva di trasparenza”

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“Parlare di conti pubblici – dichiara la Consigliera di Parità Simona Caracciolo – significa parlare anche di come le risorse vengono orientate e rendicontate: il bilancio di genere ci aiuta a rendere visibili gli effetti delle scelte amministrative sulle donne e sugli uomini. Questo convegno vuole mettere insieme competenze economiche, accademiche e istituzionali del territorio per fare della parità una leva di trasparenza”.

L’invito a partecipare è rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti pubblici del territorio, ai professionisti e a tutte le persone interessate ai temi della contabilità pubblica e della parità.

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