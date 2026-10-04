Linea Verde Italia racconta Reggio, dai Bronzi a Scilla: viaggio nelle bellezze dello Stretto

Reggio protagonista di Linea Verde Italia su Rai Uno. Viaggio tra Bronzi di Riace, Pentimele, Melito Porto Salvo, Scilla e antichi mestieri

Reggio Calabria protagonista su Rai Uno con la puntata di Linea Verde Italia interamente dedicata alla città e al territorio reggino.

La trasmissione, andata in onda sabato 3 ottobre su Rai Uno e disponibile su RaiPlay, vede Monica Caradonna e Tinto accompagnare il pubblico in un viaggio tra paesaggi, storia, mare, archeologia e antichi mestieri. Un racconto che parte da una parola profondamente reggina: “cangiari”, ovvero “cambiare”.

Da Reggio a Melito, il viaggio di Linea Verde Italia

Il percorso prende il via dall’Arena dello Stretto, uno dei luoghi simbolo del Lungomare di Reggio Calabria, per poi spostarsi verso la costa di Melito di Porto Salvo.

Il filo conduttore è quello di una terra da sempre attraversata da popoli, culture, lingue e rotte del Mediterraneo. Un territorio che conserva le tracce del passato ma che, allo stesso tempo, guarda al futuro.

Spazio quindi all’archeologia subacquea e ai grandi tesori recuperati dal mare. Inevitabile il passaggio dedicato ai Bronzi di Riace, custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

La puntata mostra anche come la tecnologia venga utilizzata per la conservazione delle due statue, capolavori tanto preziosi quanto delicati, con l’obiettivo di proteggerli e consegnarli alle future generazioni.

Pentimele tra storia e migrazioni degli uccelli

Il viaggio di Linea Verde Italia prosegue sulle alture di Pentimele, dove storia e natura si incontrano.

Le antiche fortificazioni, nate per controllare e difendere lo Stretto, diventano oggi un punto privilegiato dal quale osservare un altro tipo di attraversamento: quello degli uccelli migratori che si spostano tra Africa ed Europa.

Una prospettiva diversa sullo Stretto, raccontato non soltanto come luogo geografico e storico, ma anche come uno dei grandi corridoi naturali del Mediterraneo.

Scilla e gli antichi mestieri: dai maestri d’ascia alla chitarra battente

Ultima tappa a Scilla, dove le telecamere di Rai Uno accendono i riflettori su due antiche lavorazioni artigianali ancora profondamente legate all’identità del territorio.

La prima è quella dei maestri d’ascia, custodi di una tradizione legata alla costruzione e alla manutenzione delle imbarcazioni e alla storica vocazione marinara della costa reggina.

La seconda riguarda la liuteria e, in particolare, la tradizione della chitarra battente, uno degli strumenti più rappresentativi della musica popolare dell’Italia meridionale.

La puntata costruisce così un racconto che attraversa Reggio e la sua provincia unendo archeologia, natura, cultura e saperi tramandati nel tempo.

Per Reggio Calabria si tratta di una nuova importante vetrina sulla principale rete televisiva nazionale: dalle immagini dello Stretto ai Bronzi di Riace, passando per Pentimele, Melito Porto Salvo e Scilla, Linea Verde Italia porta nelle case degli italiani alcuni dei luoghi e delle tradizioni più rappresentative del territorio.

La puntata “Linea Verde Italia – Reggio Calabria”, trasmessa il 3 ottobre 2026, è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.