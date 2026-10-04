Caro carburanti, Confagricoltura Calabria: ‘Bene i 15 mln della Regione, attenzione a gasolio agricolo’

"Siamo fiduciosi che il governo regionale riesca ad intervenire anche sugli aumenti dei costi dell' energia e dei fertilizzanti" la nota

“Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio dello stanziamento di 15 milioni di euro da parte della Regione Calabria per fronteggiare il caro carburante”.

È un intervento che avevamo sollecitato, perché l’aumento dei costi energetici e, in particolare, del gasolio agricolo, sta mettendo a dura prova la sostenibilità economica delle nostre imprese”. È quanto afferma in una nota Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria.

Statti: “Un segnale concreto di attenzione”

“Vogliamo ringraziare il presidente Roberto Occhiuto, l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e il governo regionale – prosegue Statti – per aver ascoltato le esigenze del mondo produttivo e aver individuato risorse importanti anche se non risolutive in una fase particolarmente complessa per le imprese agricole. Si tratta di un segnale concreto di attenzione nei confronti di un comparto che continua a garantire produzione, occupazione e presidio del territorio”.

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“Il gasolio – sottolinea Statti – rappresenta una voce di costo essenziale per le nostre aziende agricole e gli aumenti registrati incidono direttamente sulla redditività delle imprese, già chiamate a confrontarsi con un quadro economico caratterizzato da costi di produzione elevati e prezzi di mercato delle produzioni agricole molto bassi. Per questo avevamo chiesto alla Regione di intervenire e oggi prendiamo atto con soddisfazione che quella richiesta è stata accolta”.

Confagricoltura chiede attenzione al gasolio agricolo