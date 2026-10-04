Trapani-Reggina: il deserto del ‘Cardinale’ di Capaci. Troppo brutto a porte chiuse – FOTO
La società amaranto avrebbe voluto i tifosi al proprio seguito
04 Ottobre 2026 - 14:43 | Redazione
Si giocherà a porte chiuse il match valevole per la sesta giornata di campionato tra il Trapani e la Reggina. L’incontro non vedrà la presenza di tifosi allo stadio “Antonino Cardinale” di Capaci, le due compagini si affronteranno nel silenzio.
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