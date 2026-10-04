City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Trapani-Reggina: il deserto del ‘Cardinale’ di Capaci. Troppo brutto a porte chiuse – FOTO

La società amaranto avrebbe voluto i tifosi al proprio seguito

04 Ottobre 2026 - 14:43 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Si giocherà a porte chiuse il match valevole per la sesta giornata di campionato tra il Trapani e la Reggina. L’incontro non vedrà la presenza di tifosi allo stadio “Antonino Cardinale” di Capaci, le due compagini si affronteranno nel silenzio.

Tribuna Stadio Cardinale Capaci
Stadio Cardinale Capaci
Stadio Cardinale Capaci

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?