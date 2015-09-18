Carmen Consoli chiude l’estate dei grandi live in Calabria

“Pianopoli in Festa”, l’ormai storico evento annuale che chiude l’estate dell’ ospitale centro turistico della provincia di Catanzaro, presenta il prossimo 27 settembre l’eccezionale concerto di Carmen Consoli. Dopo aver ospitato nelle ultime edizioni, tra gli altri, Max Pezzali, Francesco De Gregori, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Amii Stewart, a salire sull’imponente palcoscenico che sarà allestito nel moderno stadio comunale sarà appunto Carmen Consoli. L’amatissima cantautrice siciliana, tornata questa estate con un nuovo bellissimo album, “L’abitudine di tornare”, arriverà con l’ esplosivo tour che l’ha portato fino al clamoroso successo al Meltdown Festival di Londra di qualche settimana fa.

Il concerto in trio rock

Una straordinaria Carmen Consoli in chiave rock, premiata questa estate nella 29° Fatti di Musica tra i “Migliori Live d’Autore dell’anno”, sarà accompagnata da Luciana Luccini al basso e Fiamma Cardani alla batteria, Un concerto splendido, arricchito da effetti luce da megashow e dalla travolgente energia di un’artista che non smette di stupire.

Come recita la motivazione del riconoscimento, “il concerto disegnato dalla Consoli evoca le atmosfere dei grandi eventi live degli anni Settanta: l’ Isola di Wight o il Peace and Rock Music di Woodstock, con un progetto originale e di elevatissimo spessore artistico-musicale che affascina ed emoziona il pubblico.”.

La stessa Consoli racconta così la genesi di questo live: “Quando ho saputo che David Byrne mi voleva al suo Meltdown Festival e, tra le varie proposte di set, aveva prediletto proprio quello in trio con Fiamma e Luciana, mi è sembrato un segnale, un suggerimento da cogliere. Devo dire che il pubblico mi conferma di gradire questo live e il suo grande entusiasmo suggella in ogni data questo mio ritorno al rock”.

Organizzazione e ingresso libero

L’evento, voluto come ogni anno dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianluca Cuda e dalla Pro Loco, affidato alla struttura organizzativa della Show Net di Ruggero Pegna, inizierà alle 21.30. L’ingresso è libero. Previsti migliaia di fan in arrivo da tutta la regione e dalla vicina Sicilia. Per Pianopoli sarà l’ennesima invasione pacifica del popolo della grande musica dal vivo.