Il Bocale ADMO ha finalmente il suo numero Uno per la stagione 2018/2019; alla corte di mister Laface arriva Carmine Caputo, un estremo difensore di grandissima esperienza e dalla qualità ampiamente dimostrata nella sua lunga militanza in Calabria e non solo.

Carmine Caputo, napoletano, classe ’82, arriva a Bocale dopo aver difeso i pali del Castrovillari nella passata stagione, conquistando la promozione in Serie D grazie alla vittoria del doppio playoff nazionale; in campionato, la squadra del Pollino si era classificata al terzo posto subendo soltanto 2 sconfitte e chiudendo come terza miglior difesa alle spalle di Locri e Siderno, aggiudicandosi poi i playoff regionali eliminando lo stesso Siderno e l’Acri.

Il nuovo estremo difensore biancorosso nella sua carriera ha legato il proprio nome a quello della Palmese per ben 12 anni; altre maglie da lui indossate sono quelle di Rossanese, Siderno, Gioiese e ReggioMediterranea in Calabria, mentre in Campania ha difeso i colori di Agropoli, Battipagliese, Paestum, Ricigliano e Puteolana, con la quale ha anche esordito in Serie C2.

A Carmine diamo il benvenuto al Bocale e auguriamo buon lavoro!