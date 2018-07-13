Carmine Caputo è il nuovo portiere del Bocale Admo
Il Bocale ADMO ha il suo numero uno: dal Castrovillari arriva Carmine Caputo, portiere napoletano classe 1982 con dodici anni di Palmese alle spalle
13 Luglio 2018 - 14:18 | di Pasquale Romano
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Il Bocale ADMO ha finalmente il suo numero Uno per la stagione 2018/2019; alla corte di mister Laface arriva Carmine Caputo, un estremo difensore di grandissima esperienza e dalla qualità ampiamente dimostrata nella sua lunga militanza in Calabria e non solo.
Carmine Caputo, napoletano, classe ’82, arriva a Bocale dopo aver difeso i pali del Castrovillari nella passata stagione, conquistando la promozione in Serie D grazie alla vittoria del doppio playoff nazionale; in campionato, la squadra del Pollino si era classificata al terzo posto subendo soltanto 2 sconfitte e chiudendo come terza miglior difesa alle spalle di Locri e Siderno, aggiudicandosi poi i playoff regionali eliminando lo stesso Siderno e l’Acri.
Il nuovo estremo difensore biancorosso nella sua carriera ha legato il proprio nome a quello della Palmese per ben 12 anni; altre maglie da lui indossate sono quelle di Rossanese, Siderno, Gioiese e ReggioMediterranea in Calabria, mentre in Campania ha difeso i colori di Agropoli, Battipagliese, Paestum, Ricigliano e Puteolana, con la quale ha anche esordito in Serie C2.
A Carmine diamo il benvenuto al Bocale e auguriamo buon lavoro!
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