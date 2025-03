Reggio, quando il Carnevale diventa un inno alle radici: l’eccezionale idea di un asilo – FOTO

I bambini non si sono mascherati da principesse e supereroi, ma da simboli della città

Reggio Calabria si è vestita di emozione e appartenenza grazie all’iniziativa speciale dell’Asilo L’Albero Azzurro di Gallina, che ha scelto di celebrare il Carnevale in modo unico e significativo. Quest’anno, i piccoli alunni hanno messo da parte le classiche maschere di supereroi e principesse per trasformarsi nei simboli più rappresentativi della loro città.

Un Carnevale che omaggia Reggio Calabria

L’idea, originale e profonda, è andata oltre la semplice festa, trasformandosi in un’esperienza educativa legata al valore dell’identità e dell’amore per la propria terra. Tra i travestimenti più suggestivi:

Mini sindaco in giacca e cravatta , ispirato al primo cittadino Giuseppe Falcomatà .

, ispirato al primo cittadino . Portatori della Vara , custodi delle tradizioni reggine.

, custodi delle tradizioni reggine. Piccole opere d’arte viventi , che hanno reso omaggio alle celebri statue di Rabarama e all’iconica Opera di Tresoldi sul Lungomare Falcomatà .

, che hanno reso omaggio alle celebri e all’iconica . Giovani tifosi della Reggina, testimoni della passione calcistica che unisce la comunità reggina.

C’erano poi i magnifici guerrieri simbolo assoluto della città, i Bronzi di Riace e poi ancora il Bergamotto di Reggio Calabria.

Un modo creativo e coinvolgente per far scoprire ai bambini le tradizioni e i simboli della loro città, educandoli al senso di appartenenza e alla valorizzazione delle radici culturali.

Educare all’amore per la propria città

L’iniziativa è servita, probabilmente, non solo a divertire i bambini, ma anche ad educarli all’amore per Reggio Calabria, perché il futuro di una città si costruisce fin dall’infanzia, coltivando il senso di appartenenza e l’orgoglio per le proprie origini.