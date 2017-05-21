In casa Futura si guarda alla prossima stagione

Lavori in corso per preparare la nuova stagione che come sempre ha l’ obiettivo del miglioramento di quella appena conclusa.

Il ds Gattuso ed il dg Ferrara sono all’ opera per il rafforzamento societario prima di tutto perché obiettivi importanti passano da una società più forte ed organizzata .

Sarà indispensabile rinforzare il settore giovanile con l ìnserimento di nuovi giovani provenienti soprattutto dal territorio di appartenenza della Futura vale a dire il comune di Motta San Giovanni e le zone limitrofe .

Necessario rinforzare anche il roster della prima squadra con l inserimento di uno/due calciatori provenienti da categorie superiori .

IN ultimo ma probabilmente il tassello più importante , é il discorso relativo al nuovo mister .

A questo proposito Nino Mallamaci non ha dubbi:

Fino ad oggi è stata sempre la Futura a “fare” gli allenatori ma quest’ anno ci vorrà un allenatore che faccia fare il salto di qualità alla FUTURA !

I tempi , continua Mallamaci , sono maturi , i calciatori sono pronti per fare il salto di qualità per cui serve un allenatore con le caratteristiche che ho detto prima.

Siamo tutti impegnati in questo senso ed insieme al presidente Cogliandro, al ds e al dg stiamo lavorando , avvalendoci dell’ esperienza di Piero Nistico per riuscire a trovare la soluzione prima possibile.

Buon lavoro quindi a tutti e sempre

Avanti Futura !