Casartigiani denuncia il silenzio del Sindaco Falcomatà: ‘Grave disinteresse verso le imprese locali’

"Abbiamo richiesto la nomina di un Assessore alle Attività Produttive, figura imprescindibile per garantire ascolto, supporto e sostegno al tessuto imprenditoriale" la lettera di Casartigiani

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Casartigiani Reggio Calabria indirizzato al sindaco della città in merito alla situazione economica che impatta sulle imprese locali. Di seguito la missiva a firma del presidente Giovanni Misitano.

La lettera di Casartigiani al sindaco Falcomatà

“Egregio Sig. Sindaco Giuseppe Falcomatà,

Sono passate ormai settimane dalla lettera che Casartigiani Le ha inviato e, con profonda amarezza, constatiamo che non è pervenuta alcuna risposta da parte Sua. Riteniamo particolarmente grave questo silenzio, considerata anche la rappresentanza che la nostra associazione esercita sul territorio.

Un simile atteggiamento, oltre a denotare una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti delle categorie produttive che rappresentiamo, costituisce un segnale allarmante di disinteresse verso i problemi reali delle imprese e dei lavoratori.

Abbiamo più volte evidenziato la gravità della crisi economica che sta soffocando le aziende locali e abbiamo partecipato ai tavoli promossi dalla Sua Amministrazione con spirito costruttivo, presentando proposte concrete:

agevolare l’ accesso al credito delle piccole imprese,

delle piccole imprese, valorizzare l’ area di via dell’Artigianato ,

, incentivare lo sviluppo turistico legato alla riscoperta dell’artigianato locale.

Abbiamo inoltre richiesto la nomina di un Assessore alle Attività Produttive, figura imprescindibile per garantire ascolto, supporto e sostegno al tessuto imprenditoriale.

Abbiamo fatto notare come l’aver mantenuto per sé le deleghe di questo settore potesse rappresentare un’ulteriore criticità, considerati gli impegni istituzionali che la figura del Sindaco comporta per sua stessa natura, nonché i possibili condizionamenti derivanti dalla Sua candidatura alle prossime elezioni regionali. Impegni elettorali di tale portata rischiano inevitabilmente di sottrarre tempo e attenzione a decisioni, progetti e interlocuzioni fondamentali per lo sviluppo economico della città.

Riteniamo quindi inaccettabile che il Comune resti in silenzio proprio quando sarebbe necessaria una guida forte e responsabile. Denunciamo pubblicamente questa mancanza come un atto di grave superficialità e di distanza dalle esigenze vitali del territorio.

Casartigiani auspica che l’Amministrazione comunale dia finalmente seguito a quanto sollecitato, dimostrando attenzione e spirito di collaborazione nei confronti di chi, ogni giorno, contribuisce con impegno alla crescita economica della nostra comunità”.

Il Presidente Dr. Giovanni Misitano