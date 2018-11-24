Domani al PalaMaggiò la sfida tra le prime della classe: le parole del coach e di Filippo Alessandri, gli uomini chiave e la diretta

Quello che ci attende nella partita di domani 25 novembre in trasferta, contro la Juve Caserta, con palla a due alle ore 18:00 ovvero la bolgia del PalaMaggiò è già scritto, non ha bisogno di presentazioni vista la portata del match dall’interesse non solo relativo alla stagione in corso ma dalle sfumature vintage, numerosi infatti i protagonisti del passato di uno scontro al vertice tra due compagini molto preparate e blasonate.

Le parole del coach e di Filippo Alessandri

Sarà importante l’approccio, non demordere in caso di break a sfavore, e basarsi su rotazioni, di cui i neroarancio possono vantare, corrette e immediate senza molto tempo per pensare. E’ chiamato a far tutto questo il coach della Viola Reggio Calabria, gradito ospite lo scorso giovedì nella redazione di CityNow per la rubrica #piacevolichiacchierate dove oltre a raccontare aneddoti al suo passato e al suo presente ha spiegato: “E’ giusto che tutti considerino questa gara una sfida tra le due prime in classifica, in compagnia di ottime squadre come Salerno, HSC e Matera. E’ una partita di cartello e quindi sarà molto difficile. Caserta è favorita per il semplice motivo che ha dichiaratamente dallo scorso anno manifestato l’ambizione di voler tornare in A2. Sono una squadra di talento, che tira molto bene dall’arco, hanno rotazioni profonde,fisicità, tutte caratteristiche per arrivare sino in fondo. Noi andremo li per fare la nostra partita”.

Dello stesso avviso è Filippo Alessandri: “Noi siamo primi e andiamo a Caserta da primi. Sapevamo che ci sarebbero state delle squadre all’altezza ma prima di pensare agli altri io penso a noi stesso. So come lavoriamo noi, so quello che la squadra può dare, andremo a Caserta contro una squadra forte ma per vincere da primi in classifica”.

IL MATCH. Ci sarà da difendere su Hassan, un vero top player per questa categoria, bisognerà evitare gli assalti dell’ex Marcelo Dip oltre ad affrontare con tutti i giocatori a disposizione, recuperato infatti Vittorio Nobile, una fase offensiva decisa, e canestro dopo canestro mantenere una buona percentuale di tiro.

Dove seguire la diretta della partita

La partita verrà trasmessa in diretta Streaming sul canale YouTube della LNP: https://www.youtube.com/user/LNPChannel .

Per la radiocronaca la diretta sarà a cura di Radio Antenna Febea ( FM 100.3 – 100.6 – 107.00, www.antennafebea.it o nella sezione Media-Streaming del sito www.violareggiocalabria1966.it)