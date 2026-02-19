Occhiuto indagato per truffa nella Capitale: il caso dell’auto blu si sposta a Roma

Atti trasferiti da Catanzaro a Roma. Quante erano le auto a disposizione del presidente Roberto Occhiuto?

L’indagine su Roberto Occhiuto è arrivata a Roma.

A scriverlo è ‘Il Fatto Quotidiano‘. Secondo l’articolo a firma Marco Lillo, il presidente della Calabria è indagato per truffa (articolo 640 II comma codice penale) per i rimborsi di 3.800 euro al mese percepiti dalla Regione per l’automobile usata per l’esercizio delle sue funzioni nonostante il governatore già fruisse di un’altra auto pagata sempre dalla Regione.

Un trasferimento di competenza dalla Procura di Catanzaro alla Procura di Roma motivato dal fatto che:

“il reato – si legge ancora – si compierebbe nel momento e nel luogo dell’incasso. I bonifici dei rimborsi, infatti, sono stati incassati presso l’agenzia di Roma dove il presidente della Regione ha il suo conto”.