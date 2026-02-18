Maltempo in Calabria, Schlein: ‘Subito ristori e semplificazione per aiutare gli amministratori’ – FOTO

“Bisogna mettere in campo subito ristori ed elementi di semplificazione che aiutino i nostri amministratori locali a fare gli interventi di messa in sicurezza e di somma urgenza”.

Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, in Calabria, nei luoghi colpiti dal maltempo.

“Oggi in visita in Calabria nell’area alluvionata della Piana di Sibari colpita dal ciclone Nils nei giorni scorsi, insieme ai sindaci di Corigliano-Rossano e Cassano all’Ionio, che ringrazio per il lavoro costante.

Qui abbiamo visitato l’argine lungo il fiume Crati che si è rotto in sei punti allagando case, aziende agricole, imprese e strade.

C’è tanta disperazione, ho incontrato una signora che ha subito due alluvioni in 18 anni, una che ha perso la sua stalla in un’alluvione otto anni fa e da allora non ha ricevuto aiuti, una famiglia che mi ha mostrato sul muro i segni delle due alluvioni che hanno travolto in 8 anni la loro casa e che mi hanno fatto vedere i danni alla cucina nuova e al trattore che non hanno ancora finito di pagare”.

Il piano di prevenzione del dissesto idrogeologico

“Serve poi – sottolinea – un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico che non possiamo fare, solo, dopo le emergenze. Spendiamo dopo quattro volte ciò che spendiamo in prevenzione. Questa è una storia lunga, non nasce con questo governo, voglio essere chiara. Ma con gli effetti di questa crisi climatica bisogna mettersi tutti al lavoro per trovare le risorse necessarie”.

Schlein ha aggiunto:

“Grazie agli amministratori e alla protezione civile, a tutti coloro che si sono mossi da subito per prestare soccorsi agli sfollati e sostegno alla popolazione colpita. Grazie ai tanti volontari che stanno lavorando senza sosta per ripristinare in tempi strettissimi servizi essenziali, come la scuola che abbiamo visitato e che speriamo riaccolga i bambini già domani. Abbiamo incontrato una trentina di volontari che hanno aiutato a togliere acqua e fango che avevano invaso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide.

Il Partito Democratico su questo è pronto a fare la sua parte a ogni livello istituzionale”.