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Castello di Scilla: arriva la sala immersiva interattiva multimediale

Una installazione unica in Calabria con modelli 3D e proiezioni sincronizzate permette di visitare ambienti sottomarini virtuali e reperti archeologici

04 Aprile 2017 - 15:39 | di Federica Geria

Il Castello Ruffo di Scilla, sede della nuova sala immersiva interattiva multimediale

Scilla che cambia: un altro obiettivo raggiunto.

Venerdì 7 aprile, alle ore 11.00, inaugureremo al Castello di Scilla la sala immersiva interattiva multimediale.

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Trattasi di un’opera importante per la valorizzazione del Castello Ruffo. L’installazione, unica in Calabria, pensata per adattarsi all’ambiente architettonico valorizzando e sfruttandone le peculiarità, grazie all’utilizzo di modelli 3D e alla perfetta sincronia delle proiezioni, crea un unico ambiente a carattere immersivo e interattivo.

Grazie ad una tecnologia innovativa le pareti raggiungibili dal pubblico reagiscono al tocco, attivando degli eventi video e composizioni sonore di grande impatto. L’installazione permette di visitare virtualmente ambienti sottomarini di varia tipologia e di portare alla luce reperti archeologici sottomarini altrimenti non visibili.

L’amministrazione comunale, con impegno continuo e costante, oltre alle grandi opere strutturali che sta realizzando, si prodiga anche per lo sviluppo culturale e turistico di Scilla.
La nuova sala porterà nella nostra cittadina migliaia di ragazzi di tutte le scuole della Calabria,attirati da questa iniziativa.

Tutta la cittadinanze è invitata.
L’assessore alla cultura
Avv. Maria Gattuso

Castello Ruffo di Scilla, sala immersiva interattiva multimediale (1)
Castello Ruffo di Scilla, sala immersiva interattiva multimediale (2)

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